В Волгоградской области взлетели цены на овощи, яблоки, яйца, масло

Продукты становятся все дороже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еженедельно в Волгоградской области статистики считают, как меняются цены в магазинах и на рынках. На минувшей неделе с 7 по 14 декабря ценники стали сильно кусаться. Хотя власти региона обещают договориться с производителями и торговыми сетями, чтобы продукты были доступней. Но пока на практике этого нет. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, за неделю огурцы подорожали сразу на 11,1%. За килограмм в среднем придется заплатить 108 рублей 43 копейки. Становятся «золотыми» и помидоры. Их стоимость выросла на 9,42% - средний ценник за килограмм теперь 101 рубль. На 6,37% увеличился ценник у яиц, на 4,79% - у яблок. Подсолнечное масло стало дороже на 4,19%, маргарин – на 3,44% морковь - на 2,8%, творог – на 2,46%.

Также в магазинах некоторые продукты подешевели. Но ненамного. Колбаса стала выгодней на 2,59%. На 1,5% снизился ценник у макарон. У сливочного масла уменьшилась стоимость на 1,3%. Его можно купить сейчас в среднем за 590 рублей за килограмм.