Пять грудничков: кто и где заразился коронавирусом в Волгоградской области 17 декабря

В тройке антилидеров по приросту коронавирусом сегодня Волгоград, Камышинский и Иловлинский районы Фото: Артем КИЛЬКИН

Темпы прироста новых пациентов с коронавирусом не уменьшается. Сегодня болезнь подтвердили у 275 жителей городов и районов Волгоградской области. Заражаются как дети, так и взрослые. 17 декабря COVID-19 медики выявили у пяти грудничков. Заболели 13 дошколят 1-6 лет. Начали лечиться от ковида 19 детей 7-14 лет и 6 подростков 15-17 лет. Огромный прирост пациентов в возрасте 30-49 лет – подхватили вирус 105 человек. Заразились 72 жителя региона в возрасте от 50 до 64 лет. Также положительные тесты получили 30 пенсионеров старше 65-ти лет и 25 волгоградцев 18-29 лет. Наибольшее число новых случаев коронавируса в четверг выявили в Волгограде – 112. Также в тройке антилидеров сегодня Камышинский и Иловлинский районы, где 28 и 23 заболевших. В Волжском заболели 20 жителей.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 17 декабря Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Михайловском районе зафиксировали 12 случаев коронавируса, во Фроловском – 11. 10 человек заразились в Старополтавском районе, 8 – в Городищенском. В Быковском районе 7 жителей начали лечение от ковида, в Палласовском – 6. По 5 новых пациентов в Котовском, Урюпинском районах, по 4 – Кумылженском, Руднянском, Светлоярском. По 3 случая коронавируса сегодня подтвердили в Ленинском и Среднеахтубинском районах, по 2 – в Николаевском, Новоаннинском. В Алексеевском, Киквидзенском, Нехаевском, Новониколаевском, Серафимовичском и Суровикинском районах по 1 новому больному с COVID-19.