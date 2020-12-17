Вовремя обратились к врачу: еще пять волгоградцев умерли от ковида

Двое умерших были из Волжского, трое - из районов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще пять человек скончались от коронавируса и его последствий в Волгоградской области по данным оперативного штаба. Среди них 62-летняя женщина и четверо мужчин, младшему из которых было всего лишь 46 лет. Большинство пациентов обратились к врачам, как только почувствовали первые симптомы заболевания. У всех в итоге развилась двусторонняя пневмония. Спасти их врачи так и не смогли.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, среди умерших от ковида двое жителей Волжского. 54-летний мужчина с проблемами сердечно-сосудистой системы сначала лечился дома под наблюдением врача из поликлиники, но потом его положили в горбольницу №3. А 46-летний волжанин попал в больницу Фишера уже в тяжелом состоянии. В обоих случаях медики оказались бессильны.

Продолжил счет потерям и Светлоярский район. 62-летняя женщина умерла в перепрофилированном под ковид наркодиспансере. Помимо коронавирусной пневмонии у нее была патология сердца. Такие же проблемы были и у 60-летнего камышанина, который скончался в первой горбольнице. Еще одни смерть на сегодня приходится на Новоаннинский район. Врачи не смогли спасти 56-летнего мужчину с хроническими заболеваниями ЖКТ.

Всего на 17 декабря в Волгограде и области из 31,5 тысячи заболевших коронавирусом умерли 388 человек.