Жительница Урюпинска заживо сожгла оскорбившего ее приятеля

Отбывать срок убийца будет в колонии общего режима. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ближайшие 11,5 лет 37-летняя жительница города Урюпинска Волгоградской области проведет в колонии общего режима за то, что она заживо сожгла своего 45-летнего приятеля. Суд признал женщину виновной в убийстве с особой жестокостью и вынес приговор.

Как установили следствие и суд, в мае этого года жительница Урюпинска выпивала со своим знакомым. В какой-то момент они поругались. В порыве злости женщина облила приятеля спиртом, а затем подожгла на нем одежду. Мужчина скончался, а его обгоревшее тело позже обнаружили на улице подростки. Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть наступила в результате ожогов 63% тела. Что именно произошло, следователи и полицейские выяснили быстро – убийство попало в объектив камер наружного наблюдения

- Свою вину в содеянном женщина признала, пояснив, что мотивом к расправе над собутыльником стали оскорбления, высказанные в ее адрес, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СКР по региону Наталия Рудник.