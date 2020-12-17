Волжанин, избивший врачей в перинатальном центре, сядет в тюрьму на 4 года

Избиение медиков попало на камеру. Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области.

Волжский городской суд поставил точку в уголовном деле об избиении врачей в перинатальном центре №2 Волгограда. В канун нового 2020 года, 30 декабря, на больничной койке оказалась 23-летняя волгоградка. Она была на седьмом месяце беременности, у нее начались боли в животе. После осмотра медики рекомендовали ей остаться на сохранении. Но девушка почему-то резко отказалась, да еще пожаловалась по телефону своему парню – 22-летнему Эмилю из Волжского.

Парень беременной примчался в перинатальный центр в час ночи и устроил скандал. Врач попросил разъяренного посетители успокоиться, который был еще и выпивший. Но вместо этого Эмиль начал избивать 39-летнего врача и 64-летнюю медсестру, что попало на камеры видеонаблюдения. Останавливать бойфренда бросилась и девушка, которая при этом держалась за живот.

Сотрудники перинатального центре №2 вызвали полицейских, которые задержали хулигана. А сегодня, 17 декабря, суд в Волжском наказал Эмиля лишением свободы на 4 года. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. При этом срок он получил не только за драку в медорганизации. Его осудили также за ограбление знакомого и присвоение себе денег и телефона, которые ему оставил на временное хранение друг. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Вину молодой мужчина признал полностью. Приговор в законную силу не вступил.