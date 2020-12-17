В центре Волгограда устраняют крупную коммунальную аварию

Воду отключать не будут, но давление снизят. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волгограде стоят небольшие морозы, но трубы городского водопровода и его не выдерживают. В ночь с 16 на 17 декабря 2020 в Центральном районе прорвало магистральный водопровод диаметром 1000 мм. Труба снабжает водой не только жителей центра, но и Ворошиловского района. Поэтому воду на время ликвидации аварии решили не отключать, но водоснабжение идет на пониженном давлении. У кого-то вода может течь из крана лишь тоненькой струйкой.

- Восстановительные работы решено проводить после переключения горожан на резервную схему водоснабжения, - сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессий водоснабжения».

Устранить аварию планируют уже сегодня, основные работы придутся на рабочий день, когда часть горожан отсутствует дома (напомним, 30% сотрудников компаний и организаций в Волгограде отправили на удаленку). К восстановлению водопровода приступят только после того, как задействуют резервные схемы и осушат поврежденный участок трубы.