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Общество

Когда волгоградцам принесут пенсию за январь 2021 года

Жители Волгоградской области получат пенсию за январь 2021 года досрочно
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пенсии волгоградцы получат вовремя или досрочно.

Пенсии волгоградцы получат вовремя или досрочно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед новогодними праздниками волгоградцы покупают подарки, продукты к праздничному столу и украшают дом, поэтому для пенсионеров Волгограда и области один из главных вопросов этих дней – когда они получат пенсию за январь 2021 года. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном ПФР, пенсии и другие социальные выплаты за выходные и праздничные дни января 2021 года жителям Волгоградской области принесут или перечислят уже в декабре 2020 года.

Тем жителям Волгограда и области, кто получает пенсию на счет в банке 4 и 7 числа, деньги перечислят на карту, начиная с 30 декабря 2020 года. А тем, у кого выплаты приходятся на 11 и 21 числа, пенсия придет по стандартному графику.

Волгоградцам, которые получают пенсию через Почты России, тоже принесут денежки перед праздниками. Пенсию за 3 января 2021 года пожилые люди смогут получить уже 29 декабря 2020 года. Начиная с 4 января почтальоны будут разносить пенсии по установленному графику.