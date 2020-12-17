Под Волгоградом в тройном ДТП пострадали два человека и одна лошадь

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На скользкой дороге или в плотном трафике случаются массовые аварии, когда бьются несколько машин. Но очень редко можно встретить, чтобы в одном месте участники аварии добавлялись в течение нескольких часов. Что-то подобное случилось вчера, 16 декабря, в Волгоградской области. 48-летний водитель за рулем «Nissan X-Trail» на трассе «Волгоград - Астрахань» в Ленинском районе сбил лошадь. Произошло это ранним утром, около 6.30. Автомобилист остался на месте происшествия, чтобы дождаться экипаж ДПС. Когда он выставлял знак аварийной остановки, на мужчину наехал «Лада Ларгус», водитель которого не учел скорость движения, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Но на этом происшествия не закончились. Уже в 8.30 44-летний мужчина на «Nissan Terrano» пытался объехать место ДТП, выскочил на встречку, где столкнулся «Нивой». В результате такой тройной аварии на больничных койках оказались водитель «Nissan X-Trail» и 71-летний пассажир «Нивы». О судьбе лошади не сообщается.

Добавим, что 9 декабря на трассе в Волгоградской области также произошло одно ДТП с животным. Тогда лошадь не выжила.