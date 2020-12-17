Вырос транспортный поток: на перекрестке в Волгограде установили светофор

Совсем скоро на этом перекрестке заработают светофоры Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На один светофор больше стало в Волгограде. Подрядная организация делает регулируемое движение в Краснооктябрьском районе на перекрестке улиц Титова и Таращанцев. Как рассказали «Комсомолке» в администрации города, решение об установке светофора приняли из-за роста трафика на этом пересечении дорог и увеличения скорости автомобиля. Ранее там положили новый асфальт. Поэтому автомобилисты частенько нажимают педаль в пол, что опасно для окружающих. Рядом с перекрестком пешеходные переходы.

Специалисты установили 12 пешеходных и 12 транспортных светофоров. Обещают, что пробки не будут образовываться. Служба рассчитала подходящий режим работы комплекса с учетом максимально возможного трафика на улицах Титова и Таращанцев. Светофор появился на этом участке еще до снегопада. Но пока подрядчик сделал не все пуско-наладочные работы. Поэтому регулируемое движение пока не ввели.