В Волгограде достроили шестой дом в ЖК «Парк Европейский»

Так выглядел Парк Европейский еще недавно. Фото: АВО

Еще один долгострой Волгограда на улице 64-й Армии, 139, превратился в жилой дом в канун Нового года. Здание подключили к инженерным сетям, благоустроили двор, сделали подъездные пути. Новоселы готовятся к переезду. Ключи от долгожданных квартир в ЖК «Парк Европейский» получили 103 семьи обманутых дольщиков. Это уже шестой дом проблемного жилого комплекса.

История ЖК «Парк Европейский» и 1390 обманутых дольщиков тянется с 2012 года. Из-за финансовых махинаций в ООО «Орион» дефицит средств на достройку 13 домов превысил миллиард рублей. Стройку заморозили, пока в 2018 году на объект не зашел другой застройщик - ООО «Пересвет Юг». С тех пор сдали шесть домов для 613 дольщиков.

За последние шесть лет в регионе довели до ума восемьдесят долгостроев, но проблемных домов в Волгограде еще немало.