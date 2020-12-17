Более 70 спецмашин обрабатывали улицы Волгограда после ледяного дождя

Коммунальщики чистят дороги и тротуары Фото: Алексей ФОКИН

Дороги и тротуары в Волгограде накануне превратились в один большой каток. Все из-за ледяного дождя. Минувшие сутки получились напряженными для дорожных служб. Ночью 17 декабря на улицы областного центра вышли более 70 единиц спецтранспорта, которые обрабатывали проезжую часть после ледяного дождя. Местами он лил до позднего вечера. Дорожные бригады по несколько раз возвращались на одни и те же магистрали, чтобы они не были скользкими.

Специалисты посыпали реагентами также остановки и тротуары. Всего они нанесли на дороги и пешеходные дорожки около 800 тонн песко-соляной смеси, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. Коммунальщики продолжают работать и сейчас. Общегородские пешеходные пространства во всех районах Волгограда убирают около 120 рабочих. Во дворах этим должны заниматься управляющие компании и ТСЖ. Если они этого не делают, волгоградцы могут обратиться в районное МБУ «ЖКХ» или написать жалобу в муниципальную жилищную инспекцию Волгограда. И тогда УК и ТСЖ могут получить штраф до 30 тысяч рублей.

Спецтехника расчистила основные дороги в Волгограде. Но водителей все равно просят ездить аккуратней без резких маневров, соблюдением безопасной дистанции и не мешать уборке улиц.