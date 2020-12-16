Снижение цен на продукты обещают власти Волгоградской области

Цены на продукты взлетели перед новым годом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цены на продукты в магазинах Волгограда и области растут не по дням, а по часам. Вот только яйца были по пятьдесят, а уже и по 63 рубля десяток – это дешево. Молочка, сахар, подсолнечное масло – не только яйца, все становится золотым. Как остановить рост цен на продукты в регионе, решали в администрации области на рабочем совещании с представителями торговых сетей вице-губернаторы Олег Николаев и Василий Иванов. Вопрос волнует не только простых людей, это еще и поручение президента.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, основные вопросы по стабилизации цен на продукты касались взаимодействия поставщиков, производителей и торговых сетей, в которых сегодня закупаются большинство волгоградцев. Речь шла о наличии товаров и установлении минимальных торговых наценок, а также поддержке производителей. Ведь не секрет, что посредники между производителем и покупателем могут сделать любой товар в разы дороже.

По словам Олега Николаева, запасы и ценовая политика на товары первой необходимости в регионе отслеживаются постоянно. И сейчас в Волгоградской области цены на те же яйца, сахар и подсолнечное масло ниже, чем в соседних регионах ЮФО.

Как отметила на совещании директор гипермаркета «Ашан» Светлана Шапкина, в торговых сетях уже сегодня на многие социальные товары установлена нулевая наценка, некоторые товары продаются даже ниже закупочной цены. Так, сегодня цену на килограмм сахара снизили до 46 рублей, на литр подсолнечного масла - до 110. Правда, накануне в другой сети эти же товары корреспондент «КП» смог купить еще дешевле.