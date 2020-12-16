Волгоградцев предупреждают о жуликах из «Заводских окон»

Пластиковые окна могут оказаться просто золотыми. Фото: Семен ШПАК

Волгоградская антимонопольная служба не расследует уголовные преступления. Но в последнее время в УФАС все чаще поступают обращения от людей, которые сталкиваются с откровенным жульничеством с признаками мошенничества. Очередная жалоба – на компанию с названием «Заводские окна» (ИНН 3444274383, зарегистрирована в июне 2020 года).

Сначала по телефону сотрудники этой компании заявляют, что работают от завода-изготовителя и занимаются обслуживанием и гарантийным ремонтом пластиковых окон. Затем подсовывают доверчивым людям договоры, которые те, конечно, не читают и в итоге теряют сотни тысяч рублей.

- Гражданин посчитал подобные методы «работы» нарушением его прав как потребителя и распространением недостоверной рекламы, но это, разумеется, деяния с признаками мошенничества, - отмечают в УФАС.

Работает в Волгограде и еще одно ООО «Заводские окна» (ИНН 3459077300, создано в октябре 2018 года), которое также не брезгует обманными схемами. Волгоградцы в жалобах в УФАС указывали, что им сначала предлагали купить окна по приемлемым ценам, а после замеров их стоимость возрастала в разы. Во время установки оказывалось, что и эту услугу надо оплатить отдельно. А в итоге договор разрывали, не возвращая денег. Дело о нарушении рекламного законодательства было прекращено, но материалы антимонопольщики передали в полицию, которая в итоге почему-то не нашла состава преступления.

Каждый день сотни тысяч, а то и миллионы рублей со счетов доверчивых волгоградцев перекочевывают в карманы лже-сотрудников службы безопасности банков, распространителей чудо-лекарств и компаний по ремонту окон. Будьте бдительны, предупреждают в УФАС.