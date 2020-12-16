17 декабря отключат свет в двух районах Волгограда

Свет временно отключат в двух районах. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

До Нового года осталось две недели, темнеет уже в середине дня, а волгоградские энергетики все еще продолжают ремонтировать вверенные им городские электросети. Так что и в четверг, 17 декабря 2020, тысячи волгоградцев вновь останутся на несколько часов без света. Устроят локальный блэкаут на этот раз всего на десяти улицах двух районов Волгограда. В опубликованном «Россети Юг- Волгоград» графике отключений электричества значатся Ворошиловский и Краснооктябрьский районы. В числе коммунальных страдальцев на срок от четырех до восьми часов окажутся и жители многоэтажек, и обитатели частного сектора.

Как сообщили «КП-Волгоград» в энергокомпании, отключения света 17 декабря ждут жителей Ворошиловского района в домах на улице Козловской №39 – 51 с 8.30 утра до 13 часов. Позже с 9 до 13 часов обесточат здания на улицах Ардатовская, дома №1 и 3; Комитетская, дом №36а.

На Красном в четверг с 9 до 14 часов света не будет в школе №16 на проспекте Ленина, 133. А на весь день с 9 до 17 часов во тьму средь бела дня погрузится частник на улицах: Планерная, дома №1-15, 2-6; 4-х Связистов, 11-15; Геническая, 1-7; Алехина, дома №2-18, 9-21; Краснофлотская, дома №9-15 и 20; Гвардейская, №1-21 и 2-20. Здесь свет отключают уже далеко не в первый раз.