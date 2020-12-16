Обещал решить проблему: в Волгограде судят экс-полицейского за мошенничество в 2 миллиона рублей

Подсудимый в СИЗО, ждет приговора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под уголовную статью «Мошенничество» попал 26-летний бывший сотрудник УЭБиПК волгоградского Главка: он получил от коммерсанта 1,3 миллиона рублей и пообещал тому то, чего выполнить не мог ввиду своих полномочий. Из материалов дела известно, что к подсудимому за помощью обратился коммерсант: из его фирмы пропало 7 миллионов.

- Полицейский за 2 миллиона предложил мужчине решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении его партнера по бизнесу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге служитель порядка взял 1,3 миллиона рублей, потратил их на хорошую жизнь, а обещанного не выполнил: это попросту не входило в его компетенцию. Потерпевший бизнесмен написал заявление, на его компаньона и приятеля-мошенника возбудили уголовные дела. После вмешательства регионального УФСБ, когда экс-полицейскому вручили еще более 400 тысяч рублей, подсудимого и задержали.

Дело расследовали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области, а областная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчина под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы.