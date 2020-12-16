Волгоградская облдума проследит за реализацией пятилетней программы развития здравоохранения

Миллиарды рублей выделят в ближайшие пять лет (до 2025 года) на модернизацию системы здравоохранения в Волгоградской области. Это касается и амбулаторно-поликлинического направления. Отремонтируют почти сотню поликлиник, построят новые ФАПы и больницы. В связи с этим в областной Думе приняли решение создать рабочую группу, которая будет контролировать не только процесс модернизации, но правильно ли тратятся казенные деньги.

Рабочую группу возглавил зампред облдумы Сергей Булгаков. В нее также вошли ветераны, члены общественных организаций и профсоюзов.

- За расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, будет установлен общественный контроль на всех уровнях. С учетом пожеланий граждан программа в режиме онлайн будет корректироваться, - отметил первый вице-спикер Сергей Булгаков.