Волгоград, Волжский и Камышин в лидерах по числу заболевших коронавирусом

География распространения ковида в регионе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 декабря 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил о почти трех сотнях заболевших. Инфицированных зарегистрировали в Волгограде, который всегда в лидерах по приросту (плюс 99 человек), Волжском (плюс 24 человека) и еще 24 районах региона.

Среди муниципалитетов больше зараженных в Камышине (плюс 22 жителя), Иловлинском и Фроловском районах (по 19 заболевших), в Жирновском (плюс 12) и Михайловском (плюс 11). По 10 новых случаев выявили в Городище и Урюпинске, по 6 – в Николаевском и Старополтавском районах. Еще в пятнадцати муниципальных образованиях – от 1 до 5 случаев за сутки.

Отметим, что более 31 тысячи жителей Волгоградской области заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии., вылечились почти 30 тысяч пациентов. Умерших насчитывается чуть менее четырех сотен человек. Добавим, что в регионе действуют масочный и перчаточный режимы во всех общественных местах, даже в такси.