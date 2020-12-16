Начальник волгоградского ФСБ получил новое звание

Игорь Голдобин. Фото: УФСБ России по Волгоградской области.

Начальнику Управления ФСБ России по Волгоградской области Игорю Голдобину присвоили новое звание. На протяжении года он возглавлял ведомство в качестве генерал-майора. Теперь его повысили до генерал-лейтенанта. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления ФСБ по Волгоградской области.

Игорь Голдобин родился в Ставрополе 7 сентября 1968 года. Окончил Ставропольский политехнический институт. В системе государственной безопасности он начал служить в 1994 году. Управление волгоградского регионального ФСБ Игорь Валерьевич Голдобин возглавил 12 декабря прошлого года, сменив на этой должности Анатолия Гулевского. До перевода в Волгоградскую область Игорь Голдобин на протяжении четырех лет был начальником Управления Федеральной службы безопасности по Тамбовской области.