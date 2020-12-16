Не только врачи: замглавы облздрава признался, что вакцину от коронавируса в Волгоградской области получили люди разных профессий

В регион поступило 1300 доз вакцины от коронавируса. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже тысячу человек. Всего же в регион поступила партия из 1300 доз препарата. По данным облздрава, первые в очереди на вакцинацию - медики, следом педагоги и соцработники. Однако как признался на брифинге замглавы регионального комитета здравоохранения Николай Алимов, вакцину от коронавируса в Волгоградской области получили не только врачи. Среди добровольцев «разный контингент».

- Вакцинация продолжается, на вчерашний вечер уже тысячу человек получили вакцину, медики среди них приоритетом идут. Основная масса [медицинских работников] соглашается, видя насколько коварен коронавирус, и как он может быть непредсказуем, - отметил Николай Алимов. - После первой части все себя чувствует нормально, основная масса [сделавших прививку] без какой-либо симптоматики продолжает работу.

На сегодня в Волгоградской области работают 12 прививочных пунктов, куда завезли вакцину от коронавируса, в том числе в районах.