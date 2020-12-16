В Волгоградской области в режиме онлайн открыли железнодорожный мост через Дон

До ремонта моста поезда ездили с ограничениями по скорости и весу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение открыто. В Волгоградской области отремонтировали железнодорожный мост – на перегоне в Морозовская-Волгоград в Калачевском районе. В церемонии открытии приняли участие губернатор Андрей Бочаров, председатель Правительства РФ Марат Хуснуллин и генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Однако мероприятие прошло в режиме видеоконференции, не на месте появившегося моста.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, старое сооружение через Дон перестало отвечать современным требованиям. В районе Цимлянского водохранилища его построили еще в 1951 году. Время шло, мост становился аварийным. Чтобы проехать по нему, поездам приходилось сбавлять скорость до 25 километров в час, а их вес не должен был превышать 5,2 тысячи тонн. Новый мост позволяет пропускать составы до 12 тысячи тонн на скорости 90 километров в час.