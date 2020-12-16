В Волгограде на пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина появится 12-метровая елка

12-метровую елку уже ставят. Скоро она украсит Волгоград. Фото: Юлия Данильченко

Волгоград продолжают украшать к главному празднику года. В парках и скверах, а также в местах проведения мероприятий появляются новогодние красавицы, красочные фотозоны. А на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев потихоньку «растет»12-метровая елка, на которую повесят 800 переливающихся шаров, игрушек в виде звезд, часов, конфет и прочего. Ее устанавливают прямо сейчас. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, некоторые игрушки будут по-настоящему гигантскими – около метра в высоту.

Но на этом украшение города-героя в центральной части не заканчивается. Порадует горожан главный фонтан, которые зимой обычно не работает. В этом году вода будет, правда, ненастоящая.

- На фонтане установят сияющую инсталляцию в виде брызг и звёзд. Также Аллею Героев украсит традиционная гирлянда в виде звёздного неба, - добавили в администрации.