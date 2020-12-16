В Волгоградской области завершились поиски пропавшего мальчика

Мальчишка сначала прятался в заброшенном здании, а потом в сене Фото: Павел КЛОКОВ

Жив и здоров. В Волгоградской области благополучно завершились поиски пропавшего 10-летнего школьника. Поздним вечером 15 декабря в полицию обратилась жительница села Матышево Руднянского района. Ее сын вышел во двор их частного дома и исчез. Всю ночь мальчишку искали полицейские, спасатели, волонтеры и представители местной администрации. Опрашивали учителей, одноклассников, друзей и знакомых, прочесывали прибрежную зону, лесные массивы, различные заброшенные постройки. И к счастью, поисковая операция завершилась успешно.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Волгоградской области, ребенок решил переночевать на чердаке заброшенного здания. И не испугал его мороз и снегопад. А под утро мальчик прятался в сене. Только зачем он это делал, еще предстоит выяснить. Но главное, что со школьником все в порядке, и он дома с мамой.