Ей показалось, что люди из «Jaguar» украли розетки: нетрезвая волгоградка разбила иномарку за 4 миллиона

В Краснооктябрьском районе Волгограда накануне, 15 декабря, случился неординарный инцидент. 40-летняя женщина со своей семьей была в гостях. После встречи со знакомыми она вместе с родными собралась домой. Выезжая из двора на своей машине, она услышала, как по пассажирской двери снаружи начали бить. Это делала женщина. Удары были не слабые, у автомобиля появились вмятины. А транспорт не дешевый - «Jaguar ХF». Такое новое авто стоит около четырех миллионов рублей. Хозяйка иномарки вызвала полицейских, которые задержала хулиганку. Ею оказалась 39-летняя волгоградка. Она была в состоянии алкогольного опьянения, сообщили «КП-Волгоград» Управлении МВД России по городу Волгограду.

Задержанная рассказала, что она пришла к себе домой, где идет ремонт. Она заметила, что ее будто обокрали. Недоставало не каких-то дорогих вещей, а всего лишь розеток. Выйдя на улицу, женщина решила, что воришками оказались люди из дорогостоящей иномарки, по которой начала стучать. Ее удары причинили ущерб на 30 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Потерявшей розетке женщины грозит до двух лет тюрьмы.