Жалуются на плохие отношения с родителями и одиночество: тысячи волгоградских подростков звонят на телефон доверия

Многие подростки жалуются на одиночество. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Многие родители даже не подозревают, что творится в душе и голове их детей, которые внешне ведут себя обычно, как все их сверстники. Вспыльчивость и истерики списывают на переходный возраст и пубертатный период. Понимают, что детям нужна была помощь, часто уже после трагедии. В 2020-м году на общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 волгоградцы оставили 7,6 тысяч обращений. Чаще всего звонят дети и подростки. Многие из них не стесняются излить душу и попросить совета у совершенно посторонних людей. Для некоторых они ближе, чем их собственные родители.

Телефон доверия работает в регионе с 2010 года. Ежегодно тысячи юных волгоградцев просят помочь им наладить отношения с родителями, сверстниками, жалуются на одиночество и трудности. Инициаторы создания телефона доверия - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – рассказали о новом психологическом ток-шоу для детей и подростков. Там могут найти ответы на вопросы те, кто не решается позвонить чужому человеку. Передачу очень советуют посмотреть родителям. Ведут ток-шоу «Семья вверх тормашками» артисты Андрей Леонов и Екатерина Волкова.

- Наиболее популярные темы шоу - зависимость от компьютерных игр и первая безответная любовь. После премьеры на телевидении десять сюжетов ток-шоу разместили в социальных сетях общероссийского детского телефона доверия - ВКонтакте, Facebook, Instagram, TikTok, Одноклассники, а также на канале YouTube, - рассказали «КП-Волгоград» в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Волгоградцы увидят в ток-шоу и своего земляка Камиля Ларина – он тоже поделился мнением о том, как решить многие подростковые проблемы. А вообще в программе очень много интересных экспертов – врачи, актеры театра, кино и КВН.