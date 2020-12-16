Вышел во двор и бесследно исчез: в Волгоградской области начались масштабные поиски 10-летнего мальчика

В Волгоградской области начались поиски пропавшего мальчика. Накануне вечером в полицию обратилась жительница села Матышево Руднянского района с просьбой найти ее сына. По ее словам, он вышел во двор частного дома около 22.00 15 декабря. С тех пор его никто не видел, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В ночи поисковые группы обследовали прилегающие строения, лесной массив и прибрежную часть. В розыске задействовали полицейских из Руднянского, Жирновского и Еланского районов, а также спасатели, волонтеры, сельская администрация. Сейчас они опрашивают учителей, одноклассников, родственников и знакомых школьника. Возможно, они знают, куда мог уйти ребенок.

Рост мальчика около 130 сантиметров, у него худощавое телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза. Особых примет нет. Из дома он ушел в темно-серой куртке, сером трико с лампасами, зимних черных сапогах, вязаной шапке синего цвета с красным рисунком и бубоном.

Полиция просит всех, кому известно о местонахождении школьника, сообщить по телефонам (8442) 30-43-45, (84453) 7-11-62, 02 или обратиться к любому сотруднику полиции.