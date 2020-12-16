Почти 80 миллионов задолжали работодатели своим сотрудникам в Волгоградской области

Кто-то зарплату не видел уже несколько месяцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если с коронавирусом мы в этом году столкнулись впервые, то проблема с невыплатой зарплаты не новая, и все равно подпортит настроение перед Новым годом очень многим россиянам в нашей стране. Росстат подсчитал, что к 1 декабря этого года в России предприятия и организации должны своим сотрудникам 1 миллирад 898 миллионов заработанных людьми денег. Долги по зарплатам растут везде, и Волгоградская область – не исключение. Но, если сравнивать с другими регионами ЮФО, у нас самая сложная ситуация.

Надо отметить, что статистики охватили не все виды экономической деятельности, то есть малое предпринимательство в расчет даже не брали. Остальные предприятия и организации Волгоградской области на 1 декабря должны своим работника почти 80 миллионов рублей. Если быть точными, 79,7 миллиона. Это самая большая цифра в ЮФО. И она растет. По сравнению с данными на 1 октября, за месяц долги по зарплате в регионе увеличились еще на 9,3%. Растет задолженность и в Краснодарской крае, там рост за месяц почти на 24%, но сама сумма долгов все же меньше, чем в Волгограде. В Ростовской области и долгов меньше, и решается проблема быстрее - у них размер долга немного сократился по сравнению с прошлым месяцем.