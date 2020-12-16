Сергей Горняков представил сенаторам законопроект о переводе времени в Волгоградской области

Совфед сегодня примет решение о часовом поясе для волгоградцев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Накануне в Совете Федераций состоялось заседание комитета по социальной политике. Среди обсуждаемых вопросов сенаторы рассмотрели законопроект, который так сильно волнует волгоградцев. Документ о переводе часов в Волгоградской области представил сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков, который входит в состав комитета по социальной политике.

Негативных отзывов от сенаторов по законопроекту не было. По крайней мере, сайт верхней палаты парламента об этом не сообщает. Поэтому сегодня, 16 декабря, на заседании Совета Федерации должны принять Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени». Если документ поддержат большинство сенаторов, то его подпишет президент. И тогда Волгоградская область перейдет во 2-ю часовую зону. Это должно случиться 27 декабря в 2.00. Ранее законопроект волгоградских депутатов приняли в третьем чтении в Государственной думе.

А сторонники волгоградского времени 12 декабря записали коллективное обращение Владимиру Путину. Их просьба не переводить стрелки часов в Волгоградской области может прозвучать завтра, 17 декабря, во время пресс-конференции главы государства.