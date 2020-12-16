В Волжском легковушка насмерть сбила мужчину на одной из центральных улиц

ДТП в Николаевском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

На дорогах Волгоградской области продолжают гибнуть люди. Под колеса попадают пешеходы, а водители продолжают ездить пьяными или без прав. Накануне, 15 декабря, трагедия случилась в Волжском. Утром в 6.35 75-летний пешеход решил перейти улицу Александрова в неположенном месте. По дороге ехал 57-летний водитель за рулем «ВАЗ-21099». Машина сбила пенсионера. Пострадавшего срочно увезли в больницу. Но спасти медикам его не удалось.

Столкновение автомобилей лоб в лоб произошло вечером в Николаевском районе. 42-летний мужчина управлял «Hyundai Solaris», хотя он лишен водительский прав, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. На улице Октябрьской он выскочил на встречную полосу, где влетел в «ВАЗ-21070». В результате ДТП госпитализировали виновника и 24-летнюю пассажирку отечественного автомобиля.

А в Быково 27-летний водитель «ВАЗ-2107» поехал пьяным. И в таком состоянии он на скорости обгонял другие автомобили. И при маневре ударился в «Lifan X60». Травмы получила 29-летняя пассажирка иномарки.