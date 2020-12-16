Дорожники убирают в Волгограде последствия ночного снегопада и ледяного дождя

В Волгоград среди недели пришел снег с ледяным дождем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот и пришел снег в Волгоград. Около пяти утра 16 декабря в областном пошел настоящий снегопад. Сразу же на улицы города вышла спецтехника для расчистки дорог. К семи утра погода преподнесла еще один сюрприз – ледяной дождь. На автомагистралях работали около 50 машин дорожных служб. Чтобы проезжая часть не была скользким стеклом, специалисты нанесли около 550 тонн песко-соляной смеси.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, сначала спецтехника обрабатывала основные магистрали города и улицы, по котором ходит общественный транспорт. Уже расчистили проспекты имени Ленина, маршала Жукова, Металлургов и другие основные дороги. Сейчас бригады переходят на второстепенные улицы и внутрирайонные проезды. Автомобилистов просят не мешать работе специализированной техники, не бросать машины не на парковках, а также соблюдать правила движения. По возможности не ездить во время снегопада на личном автотранспорте, а воспользоваться общественным. Его работу снегопад не нарушил.

Убираются после снегопада и ледяного дождя не только проезжие части. Рабочие обрабатывают противогололедными реагентами тротуары и остановки. Во дворах дорожки должны расчищать управляющие компании. Если они этого не делают, волгоградцы могут обратиться с жалобой в жилищную инспекцию или районную администрацию.