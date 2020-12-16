В Новый год без долгов: заплатить за электроэнергию можно из дома

Фото: Светлана Маковеева

Есть в России такая примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому и появилась у волгоградцев еще одна традиция – по возможности отдать все долги в канун праздника, в том числе оплатить задолженность за коммунальные ресурсы.

Энергетики напоминают: необходимо оплатить задолженность за электроэнергию до конца года, так как после окончания моратория с 1 января 2021 года возвращаются пени и возможность ограничения подачи услуг ЖКХ.

Так что расплатиться с долгами до праздников - это не только способ остаться «при своих», но и избежать ненужных проблем.

А еще в декабре самое время позаботиться о своих пожилых родственниках – родителях, бабушках и дедушках. Во время пандемии коронавируса им лучше не стоять в очередях на почте или в банке, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Произвести расчет за потребленные энергоресурсы за себя и своих близких сегодня можно и без посещения офисов ПАО «Волгоградэнергосбыт», не выходя из дома, с помощью компьютера или мобильного телефона - на сайте компании.

Сделать это можно просто и без комиссии в любое время суток и из любой точки мира – зайдите на сайт energosale34.ru и оплатите задолженности без регистрации по номеру лицевого счета.

Так же вы можете зарегистрироваться в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении и получить доступ к ряду опций, таких как получение квитанции на электронную почту, доступ к истории платежей и т.п.

Совсем немного времени осталось до того, как куранты начнут отсчет Нового 2021 года. Но у волгоградцев еще есть время сделать так, чтобы огоньки на новогодней елке вызывали только положительные эмоции.