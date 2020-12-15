В Волгограде 16 декабря ожидается снегопад

Волгоградцы, похоже, дождались снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимняя погода – это не только мороз. В Волгоградской области для полноты картины не хватает снега. И, кажется, в ближайшие сутки на улице будет белым-бело. 16 декабря в Волгограде и области выпадет снег, а временами и мокрый пройдет местами. Возможна также морось. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах туман и гололедно-изморозевые явления. Дорожные службы региона уже приготовились к снегопаду. Если трассы начнет заметать, то на их расчистку выйдут 184 единиц спецтехники, рассказали в Упрдор Москва-Волгоград. Контроль за ситуацией на магистралях дорожники ведут круглосуточно, в том числе с помощью метео- и видеонаблюдения. Водителей просят соблюдать правила – не лихачить на зимних трассах.

В Волгоградской области завтра ветер будет дуть с востока со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью 4-9 градусов мороза, местами до минус 14. Завтра днем минус 2-7, местами до одного градуса тепла. В Волгограде ночью 16 декабря подморозит до 7-9 градусов, в среду днем минус 2-4.