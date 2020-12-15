16 декабря в Волгограде без света останутся 16 улиц

Свет в дома волгоградцев должен вернуться к сумеркам Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Энергетики продолжают ремонт городских электросетей. Ежедневно волгоградцам приходиться следить, не попал ли адрес под отключения. Дни все короче. Но специалисты стараются возвращать искусственный свет в дома горожан до наступления темноты на улице. Чтобы жители не сидели в потемках при свечах. В среду, 16 декабря, в Волгограде в двух районах будет отсутствовать электроэнергия. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации «Россети Юг - Волгоград», под отключения попали улицы в Советском и Краснооктябрьском районе.

В Советском районе не смогут воспользоваться электроприборами жители многоквартирных домов и частного сектора. С 10.00 до 15.00 без электричества останутся малоэтажки на улицах Владимирской, 46-56 (четная сторона) и Комарова, 57-67 (нечетная сторона). В это же время света не будет на 13 улицах в частном секторе. Адреса: улица Научная, 26-48 (четная сторона), 33; улица Тимирязева, 1, 1а, 1б, 11; улица Песчанокопская, 2-16 (четная сторона); улица Бурденко, 1-14; улица Вавилова, 1-13; улица Петрова 1-13 (нечетная сторона), 2, 8, 8а, 10, 12; улица Владимирская, 1/1-19 (нечетная сторона), 8, 8а, 10-34 (четная сторона), 34-47а; улица Янки Купалы, 1а, 1в, 1б, 3, 13-23 (нечетная сторона), 2-12/1-30 (четная сторона), 43-61 (нечетная сторона), 44а-58а (четная сторона); улица Комарова, 9-53 (нечетная сторона), 2-58б (четная сторона); улица Мамина Сибиряка, 1а, 1б, 1г, 1-27 (нечетная сторона), 2а, 2б-28 (четная сторона); улица Новикова Прибоя, 1-25 (нечетная сторона), 2-22 (четная сторона); улица Качуевской, 1б, 1-19а (нечетная сторона); улица Савиловой, 1б, 1-25 (нечетная сторона), 2б, 2-22 (четная сторона).

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточат 3 улицы: Руднева, 51-93 (нечетная сторона), 50-84 (четная сторона); Аэрофлотская, 69-75 (нечетная сторона), 72-78 (четная сторона); Титова, 70, 76, 77-81 (нечетная сторона).