Болельщики после матча Ротор – Арсенал смогут разъехаться по домам на электричках

Как приехать и уехать на стадион у волгоградских болельщиков вопрос не стоит. Главное - как не замерзнуть на арене в такую погоду? Фото: Екатерина СИМОХИНА

16 декабря на «Волгоград Арене» состоится заключительный в году матч. В 19-м туре Российской премьер-лиги «Ротор» примет «Арсенал» из Тулы. Несмотря на далеко не футбольную погоду, морозостойкие болельщики готовятся к походу на стадион. Поклонники сине-голубых приедут и с дальних южных районов города. Чтобы для них не стояло проблемы, как после игры добраться до Кировского или Красноармейского района, дополнительную остановку 16 декабря будут делать остановки на Мамаевом кургане, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Два электропоезда, следующие по маршруту «Аэропорт - Шпалопропитка», заберут болельщиков на остановке «Мамаев курган» в 20.41 и 21.22. Но чтобы поспеть на первый рейс, зрителям придется уйти со стадиона за несколько минут до финального свистка. Матч, напомним, начнется в 19.00. Значит, он закончится около девяти вечера.