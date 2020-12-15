«Эти ощущения запомню навсегда»: Газманов впечатлился после посещения Мамаева кургана

Скульптура не оставила артиста равнодушным Фото: Антон ПИКУС

Российский певец Родион Газманов побывал в Волгограде, о чем рассказал своим поклонникам в социальных сетях. Музыкант и исполнитель опубликовал фотографию Родины-матери, написав, что испытал сильные чувства от посещения главной высоты России.

- Восемьдесят пять метров боли, нечеловеческих усилий, веры в победу и самопожертвования. Может, какие-то ощущения я и забыл, но эти запомню навсегда, - написал Родион Газманов в Instagram.

Сын народного артиста России Олега Газманова добавил, что его визит в Волгоград получился коротким. Он не успел посетить другие места в городе-герое, в частности музеи. Но пообещал, что наверстает это в будущем.

Публикация Родиона Газманова за несколько часов собрала более тысячи лайков. Подписчики из Волгограда пригласили музыканта приехать в город еще раз – на праздники или летом.

«Родион, ждем Вас! Например, 2 февраля или 9 мая. Летом рискуете быть сожженным нашим июне-июльским зноем».