Волгоградцу дали 4 года тюрьмы за инсценировку ДТП

15 декабря Краснооктябрьский районный суд вынес 28-летнему волгоградцу довольно суровый приговор – 4 года тюрьмы. Мужчина несколько лет вместе с сообщниками зарабатывал на инсценировках ДТП, его обвинили сразу по трем уголовным статьям. Следователи УМВД по области нашли неоспоримые доказательства его вины.

- С непосредственным участием подсудимого участники преступной группы инсценировали семь ДТП, планируя получить страховые выплаты на сумму более 2,1 миллиона рублей, из которых фактически получили свыше 1,5 миллиона рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Причастность к эпизодам волгоградец отрицать не стал, так как и его сообщники активно делились подробностями своих преступлений с полицейскими и не препятствовали следствию. Добавим, что еще один участник ОПГ получил 5 лет колонии, остальные ждут приговоров.