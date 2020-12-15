Волгоградец – значит трезвый: Волгоградская область в числе малопьющих регионов России

Оказывается, волгоградцы достаточно равнодушны к алкоголю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Волгоградской области есть, чем гордиться. Оказывается, регион стал одним из самых непьющих в стране. Хоть точек продаж алкоголя и наливаек у нас не мало. Но, как видно, далеко не каждый волгоградец оказывается под соблазном купить себе чего-нибудь покрепче. Согласно составленному рейтингу федерального проекта «Трезвая Россия», Волгоградская область делит 10 и 11 места с соседней Ростовской областью.

Самыми непьющими регионами являются кавказские республики. На первом месте Ингушетия, следом идут Чечня и Дагестан. Ну а больше всего любителей выпить живет в Коми, на Чукотке и Удмуртии.

Графика с сайта "Трезвая Россия"

Борцы за трезвость считают, что в России недостаточно эффективная борьба с алкоголем. Нужно больше ограничений. «Трезвая Россия» подготовила целый список новых подходов для антиалкогольной работы. В нем 19 пунктов, среди которых продажа любого алкоголя для лиц младше 21 года должна быть запрещена, а также ограничение времени реализации крепких напитков до четырех часов в день в новогодние праздники.

А для составления рейтинга трезвости регионов, специалисты «Трезвой России» учитывали 6 критериев:

- Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти (отравления алкоголем).

- Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы.

- Число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения (единица).

- Региональный объём всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта (реализация каждого вида напитка исследовалась отдельно).

- Число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.

- Количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и количество дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции.

Добавим, депутат Облдумы Алексей Буров предлагал запретить продажу алкоголя в регионе во время новогодних праздников. Но его идею коллеги не поддержали.