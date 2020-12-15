COVID-19 убивает молодых: за сутки от коронавируса умерли 6 волгоградцев

Информация о смертности на 15 декабря 2020 года в Волгоградской области Фото: Юлия Данильченко

Число жертв коронавируса в Волгоградской области растет с каждым днем: 15 декабря 2020 года оперативный штаб региона сообщил о 6 летальных случаях. Всего от ковида скончались 379 человек.

К сожалению, коронавирус уносит жизни молодых людей. Не все их них успели даже выйти на пенсию. В Нехаевском районе умер 53-летний мужчина, а в Камышине – местный житель 52 лет. Оба обратились к врачам слишком поздно уже в тяжелом состоянии, когда коронавирус поразил легкие. Среди погибших – 56-летний волгоградец, также лечившийся самостоятельно почти неделю. 57-летняя жительница Нехаевского района умерла стремительно от осложнений, вызванный ковидом. В Ольховском районе скончался 60-летний мужчина, а в Калаче – 61-летняя женщина. У всех наблюдались хронические заболевания.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, все пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - прокомментировали «КП-Волгоград» в оперштабе.