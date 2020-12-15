Туманы, гололед: волгоградских автомобилистов предупреждают о плохих трассах

С 15 декабря в Волгоградской области резко испортится погода. Касается это, в первую очередь, водителей, для которых возрастает риск аварий. На трассах региона ожидаются гололед, садки в виде снега, сильные туманы, повышение температуры. Хоть волгоградцы и ждут снега, но не стоит забывать о собственной безопасности.

- Из-за снега на дорогах может появиться наледь и, как следствие, повысится опасность возникновения аварийно-опасных ситуаций, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - Пешеходам рекомендуется активно использовать световозвращающие элементы при движении по дорогам в тёмное время суток.

Волгоградским автомобилистам в эти дни необходимо быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. Это касается и пешеходов. Плохие дорожные условия могут стать причиной высокой аварийности.