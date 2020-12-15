В Волгограде откроют катки на стадионе «Темп» и в Комсомольском саду

В Волгограде этой зимой зальют 25 катков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде задержались морозы, поэтому один за другим во всех районах Волгограда открываются новые ледовые катки. Всего этой зимой в городе будет работать около 25 катков в парках, при спортивных учреждениях и во дворах. Так, в Красноармейском районе этой зимой можно будет покататься на коньках на площадке у стадиона «Темп». Каток площадью 1200 квадратных метров уже готовят к открытию.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в Красноармейском уже работает каток у ДК «Судоверфь», у ТЦ «Строймолл» и у СК «Каустик». В Кировском можно покататься на коньках у ДК «Авангард», в Санаторном на искусственной площадке и на пруду. В Советском районе открылся каток у «Акварели», в Ворошиловском – на ТЮЗе и в сквере Саши Филлипова. В центре работает каток в пойме Царицы, готовят к открытию каток в Комсомольском саду с камерами хранения, прокатом коньков и раздевалками. Еще одна ледовая площадка скоро откроется у ТРК Европа сити молл. В Дзержинском помимо основного катка в парке Семейном готовят хоккейную площадку. На Красном уже залили лед на стадионе «Зенит». Еще один каток откроется в парке Гагарина у кафе «Лукоморье».

А в Тракторозаводском районе помимо уже работающих катков на площади Аттракционов на Спартановке и на площади Дзержинского, зальют ледовые площадки у ФОКа «Спартанец» и в парке «Культура» на Спартановке, а также во дворах на улицах Шурухина, 32, Лодыгина, 1, Павлова, 12-14, Бардина, 15, и Дзержинского, 42.

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