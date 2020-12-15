33 кражи, 13 миллионов прибыли: в Волгограде задержали банду, грабившую предприятия

Мужчин задержали сотрудники полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Целый год четверо жителей Тракторозаводского района Волгограда совершали кражи на промышленных предприятиях города-героя, Волжского и Светлоярского района: по предварительной информации, на их счету 33 кражи и 13 миллионов рублей прибыли. Поймали преступную группировку бойцы спецподразделения СОБР «Вектор» и оперативники Главка.

- Подозреваемые выбирали объект, охраняемый сторожем, через забор проникали на территорию, через окно проникали в административное здание, где из сейфов похищали денежные средства и материальные ценности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Дома у волгоградцев нашли доказательства их причастности к преступлениям. В отношении каждого возбудили уголовные дела, сейчас задержанные дают показания. У полицейских есть все основания подозревать, что мужчины могли совершить больше краж. Расследование продолжается.