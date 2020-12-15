Появилось видео, как иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе на западе Волгограда

Днем в этот понедельник в Дзержинском районе Волгограда иномарка сбила на пешеходном переходе пенсионерку. ДТП на улице Исторической попало на видео камер наблюдения. На кадрах видно, как поворачивающие налево автомобили, замедляя ход, проезжают пешеходный переход. По «зебре» в это время идет старенькая женщина с палочкой. Не заметить пенсионерку невозможно – на 78-летней женщине ярко-красное пальто. И все же 40-летний водитель иномарки Iran Khodro таранит идущего перед автомобилем пешехода. Тяжелая махина легко сминает и отбрасывает пожилую женщину на асфальт, словно тряпичную куклу.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, в результате этого ДТП женщина - пешеход получила множественные травмы различной степени тяжести. С места аварии пенсионерку увезли в больницу.