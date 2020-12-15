Французский парк и японский сад: как будет выглядеть Горсад в центре Волгограда

Выглядит красиво, осталось дождаться реализации проекта.

Пока в Комсомольском саду в центре Волгограда пусто, и дело не только в угрюмом зимнем пейзаже: оттуда вывезли все аттракционы, даже колесо обозрения. В это время архитекторы Центра «ВЯЗ» разработали идею нового облика Горсада и предложил создать тут аллею французских парков и японский сад. Эта территория станет одной из частей «паркового кольца».

Так, на аллее французских парков в виде «коридора» оформят в различной стилистике, которые должны напомнить волгоградцам Францию. Это сделают с помощью деревьев, кустарников, цветов, фонтанов, лавочек и даже скульптур.

- Японский сад планируется расположить на пересечении улицы Коммунистической и улицы Володарского. Он будет напоминать сад Коракуэн, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации.

У двух водоемов поставят экспозицию из камней по японской технике. Как все это будет выглядеть в конечном счете, покажет только время.