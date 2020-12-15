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Происшествия

На севере Волгограда в пожаре погиб мужчина

Причины ЧП устанавливаются
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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За минувшие сутки волгоградским спасателям пришлось тушить десять серьезных пожаров. Не обошлось без погибших пострадавших. Так, около пяти часов вечера 14 декабря в Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Технической вспыхнул деревянный домик.

Очевидцы сообщили о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. На место оперативно приехали расчеты. На ликвидацию огня им потребовалось всего несколько минут, но деревянный дом выгорел почти весь.

- К сожалению, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

На месте происшествия обнаружили тело мужчины. Известно, что ему 55 лет, он проживал в этом доме. Почему же случилась трагедия, установят эксперты пожарной лаборатории.

В те же сутки в Красноармейском районе в СНТ погибла женщина, ее личность пока неизвестна.

ЧП