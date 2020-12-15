Причиной зловония в Волжском стал абразивный завод

ПДК сероводорода была превышена в 2 - 5 раз. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители города Волжского Волгоградской области на этой неделе жаловались на витающий в воздухе невыносимый запах «тухлых яиц». А 8 и 10 декабря 2020 экологические посты зафиксировали превышения предельной допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. Причем передвижная экологическая лаборатория показала, что нормы были превышены от двух до пяти раз. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, виновником зловония стал абразивный завод.

- Причиной тому послужил технологический сбой. До конца этой недели руководство предприятия предоставит в городскую службу охраны окружающей среды ответ с разъяснениями по данному факту, - пояснили в ведомстве.

Как известно, сероводород в малых концентрациях нужен для нормальной работы сердца и сосудов, организма в целом. Но в больших дозах этот газ ядовит. Он вызывает кашель, заболевания бронхов, отек легких и другие проблемы со здоровьем. При этом имеется так называемый накопительный эффект.

Источник загрязнения воздуха продолжает работать. А служба охраны окружающей среды Волжского круглосуточно принимает звонки на горячую экологическую линию по телефонам: (8443) 41-56-73 и 8-961-066-55-51.