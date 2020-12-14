В Волгограде на два дня закроют ж/д переезд

Переезд закроют на два рабочих дня. Фото: Рамиль Галиев

Автомобилистам, чей путь лежит через железнодорожный переезд на пересечении с улицей Электролесовской в Советском районе Волгограда, в ближайшие дни придется искать другие маршруты. На этой неделе движение через ж/д переезд закроют на два дня из-за ремонтных работ. Проехать здесь через пути автотранспорт не сможет в рабочие часы во вторник, 15 декабря, а также в четверг, 17 декабря 2020 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ПривЖД, движение автомобилей через ж/д переезд на 8 километре перегона Ельшанка - Бекетовская ограничат с 9 часов утра до 18 часов 15 и 17 декабря 2020 года.

Объехать закрытый железнодорожный переезд на улице Электролесовской водители автотранспорта смогут по улицам Слесарной, Инструментальной, Туркменской, а также через туннель на Тулака. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.