Перевод Волгоградской области на московское время 15 декабря рассмотрит Совет Федерации

Когда будут переводить время в Волгограде, решили депутаты Госдумы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пока волгоградцы бьются за лишний светлый час для себя и своих детей, записывают видеообращения президенту и пишут письма во все инстанции, законопроект о смене часового пояса проходит последние инстанции. Бюрократическая машина, которую запустили депутаты Волгоградской областной Думы, движется без остановок. Во вторник, 15 декабря 2020, законопроект о переводе Волгоградской области на московское время рассмотрят в Совете Федераций. Заседание комитета по социальной политике пройдет в заочном формате. Сенаторы соберутся в режиме видеоконференции в 11 утра по волгоградскому времени. Вопрос значится в повестке последним.

Как сообщает "КП-Волгоград", уже 16 декабря вопрос об исчислении времени в Волгоградской области войдет в повестку заседания Совета Федерации под номером 28. Внесут его на рассмотрение комитеты по экономической и социальной политике. Докладчиком будет член комитета по экономической политике Олег Ткач.

После одобрения в Совете Федерации законопроект отправят на подпись президенту. Если все пойдет по накатанной, то за несколько дней до Нового 2021 года в ночь на 27 декабря 2020 года жители Волгограда и области будут переводить часы на час назад.