15 декабря отключат свет в четырех районах Волгограда

Свет отключат на срок от трех до восьми часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Несмотря на декабрь, настоящие зимние морозы, хмурые дни и ранние темные вечера, волгоградские электрики продолжают ремонты на городских электросетях. Так что в этот вторник снова тысячи жителей Волгограда останутся «во тьме» средь бела. Локальный блэкаут объявили на отдельных улицах в четырех районах города. Согласно опубликованному компанией «Россети Юг - Волгоград» графику отключений электричества на 15 декабря 2020 среди коммунальных страдальцев на этот раз будут Дзержинский, Советский, Ворошиловский и Краснооктябрьский районы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в энергокомпании, меньше всего пострадает Дзержинский район, там всего на четыре часа с 11 до 15.00 обесточат дома на улице Новорядской под номерами 3-11 и 4-38. На три часа с 12.00 до 15.00 отключат электричество на двух улицах в Советском районе по адресам: проспект Университетский, дома №28 – 32; улица Гвоздкова, дома №6 – 14, 8А.

В Ворошиловском пострадают от остановки электроснабжения жители частника. С 9 до 12 часов обесточат дачные дома в СНТ «Прогресс» и «Спартак». И на весь день с 9 до 17 часов устроят локальный блэкаут на улицах Алма-Атинская, в домах №103-124а; Казанская, в домах №111-147 и 102а-147.

Больше всего коммунальных неудобств ощутят жители Краснооктябрьского района. Свет вырубят с 9 утра до 17 часов в частнике на улицах: 4-х Связистов, 11-15; Аэрофлотская, №69-75 ,72-78; Алехина, 2-18, 9-21; Геническая, №1-7; Гвардейская, 1-21 и 2-20; Краснофлотская, №9-15, 20; Планерная, №1-15, 2-6; Руднева, №51-93, 50-84; Титова, дома №70, 76, 77-81.