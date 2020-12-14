Жителям Дзержинского района вернули горячую воду

Отопление и холодную воду жильцам решили вообще не отключать. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Уже который день волгоградские коммунальщики устраняют аварию на канализационном коллекторе близ Димитриевского кладбища в Дзержинском районе. Этот понедельник жители 7 Ветров провели без горячей воды, такое решение приняли, чтобы снизить нагрузку на аварийный коллектор. Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях», к восьми часам вечера горячая вода должна была дойти до каждой квартиры. Но работы на коллекторе продолжаются.

В течение дня рабочие разобрали свод обрушившегося железобетонного коллектора, который принимает стоки в западной части Волгограда. Обломки бетона образовали засор на семиметровой глубине. Теперь всю ночь рабочие будут расчищать «пробку» и только потом смогут приступить к восстановлению целостности трубопровода. Пока же канализационные стоки уходят через обводную систему, которую построили в обход поврежденного участка коллектора.