Волгоградца арестовали за двойное убийство спустя 25 лет

Мужчину заключили под стражу. Скрин видео из зала суда

Тела 30-летней волгоградки с огнестрельным ранением в голову и ее изрезанной 60-летней матери обнаружили в одной из квартир Краснооктябрьского района Волгограда почти четверть века назад - 5 февраля 1996 года. И только через 24 года следователи раскрыли жестокое преступление благодаря отпечаткам пальцев. Подозреваемого в двойном убийстве уже арестовали.

В этом году следователи СКР вместе с оперативниками уголовного розыска подняли нераскрытое уголовное дело. Они выяснили, что незадолго до смерти молодая женщина продала свою квартиру, а деньги хранила у матери. Но их 25 лет назад в квартире не нашли, при этом все в комнатах было перевернуто вверх дном. Следователи выяснили, с кем общалась погибшая молодая женщина. Подозрение пало на одного из ее знакомых - жителя райцентра, который исчез вскоре после преступления. На днях мужчину задержали в Московской области и доставили в Волгоград. Его отпечатки пальцев совпали с теми, что нашли на месте убийства.

- Это стало неопровержимым доказательством его причастности к расследуемому двойному убийству. Свою вину в содеянном мужчина признал частично, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.