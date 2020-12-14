Волгоградская область потратит 11,2 миллиарда рублей на поликлиники и ФАПы

Поликлиникам обновят здания и оборудование. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сегодня мною утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения Волгоградской области, которая сформирована на период до 2025 года в первоначальном объеме 11,2 миллиарда рублей», - заявил на совещании 14 декабря губернатор Андрей Бочаров. Эти деньги направят на строительство 54 новых медицинских учреждений, капитальный ремонт 91 поликлиники и трех больниц. Пополнят также автопарк амбулаторно-поликлинической сети, обновят оборудование поликлиник и ФАПов. Контролировать все это будет специальная рабочая группа из общественников, которую создадут на базе облдумы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации, программа повышения качества оказания первичной медпомощи в регионе стартует в 2021 году и рассчитана на пять лет. Помимо обновления самих медучреждений, в них появятся новое оборудование, в том числе аппараты КТ, МРТ – всего более 600 единиц. Понадобятся региону плюс к этому и около тысячи медиков.

На базе ведущих поликлиник будут открывать специальные диагностические центры. Уже сегодня десять ЦАОПов принимают онкобольных, а также волгоградцев с подозрением на коронавирус. В 2021 году откроют еще четыре - в Волгограде, Калаче-на-Дону, Урюпинске и Палласовке. В будущем они будут играть все большую роль в ранней диагностике опасных заболеваний.